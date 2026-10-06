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Manisa Saruhanlı'da pamuk hasadı başladı, Tarım ekipleri tarlalarda denetim yaptı

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Manisa Saruhanlı'da pamuk hasadı başladı, Tarım ekipleri tarlalarda denetim yaptı
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde pamuk hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarlaları ziyaret ederek üreticilerin çalışmalarını inceledi, hasat makinelerinin kontrollerini yaptı. Ekiplerin hasat boyunca sahadaki kontrollerini sürdüreceği belirtildi.

Manisa'nın önemli pamuk üretim merkezlerinden Saruhanlı ilçesinde pamuk hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat yapılan tarlaları ziyaret ederek üreticilerin çalışmalarını yerinde inceledi, pamuk hasat makinelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Manisa'nın önemli pamuk üretim merkezlerinden Saruhanlı'da pamuk hasat sezonu başladı. Tarlalarda hasat mesaisi başlarken, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada incelemelerde bulundu.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte pamuk üretimi yapılan alanları ziyaret eden ekipler, üreticilerin çalışmalarını yerinde değerlendirdi. Ekipler ayrıca hasatta kullanılan pamuk hasat makinelerinin kontrollerini gerçekleştirerek, sezonun sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesine yönelik incelemelerde bulundu.

Üreticinin emeği için sahadalar

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilerin emeğinin karşılığını alması ve kaliteli, verimli bir hasat sezonu geçirmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Pamuk hasadının başlamasıyla birlikte ilçedeki üreticiler de sezonun bereketli geçmesini beklerken, ekiplerin tarım alanlarındaki kontrollerinin hasat boyunca devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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