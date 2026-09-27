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Manisa Sarıgöl'de ev kadınları kışlık tarhana için nane hasadına başladı

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Manisa Sarıgöl'de ev kadınları kışlık tarhana için nane hasadına başladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kışlık tarhana yapımında kullanılan taze nanelerin hasadı başladı. Ev kadınları, bağ ve bahçe kenarlarında yetiştirdikleri naneleri toplayarak tarhana hamuruna karıştırıyor; ihtiyaç fazlasını ise kışın başka yemeklerde kullanmak üzere kurutuyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan tarhananın yapımında kullanılan taze nanelerin hasadı başladı.

Sarıgöl ve çevresinde ev kadınlarının kışlık tarhana hazırlığı telaşı sürüyor. İlçe genelindeki bağ ve bahçe kenarlarında kadınlar tarafından özenle yetiştirilen taze naneler, tarhanaya ayrı bir koku ve lezzet katması amacıyla toplanmaya başlandı. Toplanan taze naneler, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana hamuruna karıştırılıyor.

Kendi ektikleri nanelerin hasadına başladıklarını belirten Sarıgöllü ev hanımı Hülya Akkaya, "Nane bilindiği üzere önemli bir baharat türü. Biz kendi nanemizi kendimiz ekerek yetiştiriyoruz. Nanelerimiz olgunlaştı ve toplamaya başladık. İhtiyacımız kadarını tarhanaya ilave ediyoruz, kalanını ise kışın başka yemeklerde kullanmak üzere kurutuyoruz. Nane, tarhanaya çok ayrı bir koku ve lezzet veriyor. İsteyen komşularımıza, eş ve dostlarımıza da taze olarak hediye ediyoruz" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde kışlık tarhana yapım mesaisinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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