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Manisa Sarıgöl'de cennet hurması hasadı başladı, ev kadınları kurutup cips yapıyor

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Manisa Sarıgöl'de cennet hurması hasadı başladı, ev kadınları kurutup cips yapıyor
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cennet hurması hasadı başladı. Ev kadınları, olgunlaşan hurmaları dilimleyip kurutarak kışlık doğal atıştırmalık ve çocukların sevdiği meyve cipsi hazırlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde cennet hurması hasadıyla birlikte evlerde kışlık hazırlıkları başladı. Ev kadınları, olgunlaşan cennet hurmalarını dilimleyip kurutarak hem kış ayları için doğal atıştırmalık hazırlıyor hem de çocukların severek tükettiği meyve cipsleri yapıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki bağ ve bahçelerde yetiştirilen, halk arasında cennet elması veya cennet hurması olarak bilinen meyveler toplanmaya başladı. Besin değeriyle bilinen meyve, ev kadınlarının titiz çalışmalarıyla kışlık tüketim için kurutuluyor.

Cennet hurmasından doğal cips

Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, cennet hurmalarını farklı yöntemlerle kurutarak kışlık hazırlık yaptıklarını söyledi. Meyvelerin dilimlenerek temiz bezlerin üzerine serildiğini ve doğal şekilde kurumaya bırakıldığını anlatan Akkaya, bazı hurmaları ise askılara dizerek gölge alanlarda veya balkonlarda kuruttuklarını belirtti.

Cennet hurmasından cips de yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar ve yetişkinler çok seviyor, daha sağlıklı oluyor" dedi.

Sarıgöl'de ev kadınlarının geleneksel yöntemlerle hazırladığı kurutulmuş cennet hurmaları, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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