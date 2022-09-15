Manisa gündem haberleri: Manisa'ya içme suyu sağlayacak barajda gövde dolgusu tamamlandı

Manisa haberi... Manisa'nın içme suyunu sağlayıp 24 bin 500 dekar araziyi de sulayacak Akhisar Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı.

Manisa'nın içme suyunu sağlayıp 24 bin 500 dekar araziyi de sulayacak Akhisar Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, bölge ekonomisine yılda yaklaşık 50 milyon lira ek katkı ve bin 225 kişiye istihdam sağlaması beklenen barajda, gelecek yıldan itibaren su tutulmaya başlanacak.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz ve Akhisarlı muhtarlar, baraj şantiyesini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, barajın Manisa'ya hayırlı olmasını dileyerek 33 bin 390 metreküp kapasiteli barajı Manisa'nın en büyük barajlarından biri olacağını ifade etti.

Uğur Aydemir de Akhisarlı üreticilerin yaşadığı sulama sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Her damla suyu doğru şekilde değerlendirerek bölge ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Sorunların çözümü için devletimizin tüm kurumları ile muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz." dedi. ???????