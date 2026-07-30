Haberler

Manisa’daki tarımsal analiz laboratuvarının çalışmalarına sıkı takip

Manisa’daki tarımsal analiz laboratuvarının çalışmalarına sıkı takip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Tarımsal Analiz Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Çiftçiye bilimsel verilerle yol gösteren laboratuvarın, doğru gübreleme, verimli üretim ve doğal kaynakların korunmasındaki kritik rolü bir kez daha vurgulandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında laboratuvarın çalışma alanları, analiz süreçleri ve teknik altyapısı hakkında görevli teknik personelden bilgi alan Alkan ve Karayılan, toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerinin yürütüldüğü birimleri inceleyerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Çiftçilere bilimsel verilere dayalı gübreleme ve üretim planlamasında rehberlik sunan Tarımsal Analiz Laboratuvarı, toprak, yaprak ve sulama suyu analizleriyle doğru gübre kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verim ve kalitenin artırılması ile toprak ve su kaynaklarının korunmasına önemli destek sunduğu belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen numuneleri de analiz eden laboratuvarın, yüksek analiz kapasitesi sayesinde sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

İncelemeler sırasında laboratuvarın mevcut analiz kapasitesi ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, analiz hizmetlerinin tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmadaki önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı! O anlar kamerada

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler