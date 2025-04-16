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Manisa'da Zirai Don Afeti: Çiftçiler Umutlarını Yitirmeden İlaçlamaya Devam Ediyor

Manisa'da Zirai Don Afeti: Çiftçiler Umutlarını Yitirmeden İlaçlamaya Devam Ediyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen zirai don afetinde 90 bin dekar alan zarar gördü. Çiftçiler, sigorta müracaatlarının yanı sıra zarar gören bağlarında normal ilaçlamalarını yaparak umutlarını koruyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai don afetinde binlerce dekarlık üzüm bağı zarar görmesinin ardından çiftçiler sigorta şirketlerine, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine zarar tespiti için müracaat ederken üreticiler zarar gören bağlarında umutlarını yirirmeden normal ilaçlamasını yapmaya başladı.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Mustafa İncekara, bağında önemli zirai don olmasına rağmen bağının normal işlerini yapmaya başladığını ifade ederek, "Bağımız don afetinden hasar görse de ilaçlamaya devam edeceğiz. Bakmak bizden belki bir şeyler olur Allahın izniyle. Çiftçinin umudu bitmez." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde yapılan zarar belirleme ön çalışmalarında zararın yüzde 10-90 arasında ve 2 bin 600 çiftçinin mağdur olduğu açıklandı. Tahmini zararın da 2.25 milyar TL olduğu ilçenin 27 mahallesinde zirai don afetinden 90 bin dekar alanın etkilendiği ifade edilmişti. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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