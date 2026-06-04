Üzümcünün gündemi rekolte, kalıntı ve fiyat

Manisa'da düzenlenen 'Üzümde Rekolte ve Kalıntı Yönetimi Toplantıları'nda sektörün geleceği masaya yatırıldı. TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, pestisit kalıntısına karşı topyekun mücadele çağrısı yaparken, yüksek rekolte beklenen sezonda üreticinin mağdur olmaması için TMO'nun güçlü bir taban fiyat açıklayarak piyasaya girmesi gerektiğini söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üzüm sektörünün geleceğine yönelik önemli başlıkların ele alındığı "Üzümde Rekolte ve Kalıntı Yönetimi Toplantıları" gerçekleştirildi. Gün boyu süren programda sabah oturumunda ilçe müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapılırken, öğleden sonraki oturumda sektör temsilcileri, üretici örgütleri ve ihracatçılar bir araya geldi.

Toplantıda bağcılıkta sürdürülebilir üretimin sağlanması, rekolte artışlarının sektöre etkileri ve bu durumun etkin şekilde yönetilmesine yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Üretim planlaması, ürünün değerlendirilmesi, pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın önemli gündem maddelerinden biri de kalıntı yönetimi oldu. İhracatta sorun oluşturan pestisit kalıntılarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımı, hasat öncesi denetimler ve izlenebilirlik uygulamaları değerlendirildi.

"Kalıntı ile hep birlikte mücadele şart"

Toplantıda konuşan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, dünya pazarlarında rekabet gücünün korunabilmesi için pestisit kalıntısı sorunuyla mücadelenin artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Sorunun yalnızca üreticinin omuzlarına yüklenerek çözülemeyeceğini belirten Şen, biyoteknik mücadele uygulamalarına yönelik güçlü teşviklerin verilmesi ve kalıntı sorununa karşı kapsamlı bir devlet politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Şen, güvenli üretim için devlet, tarımsal kuruluşlar ve üreticilerin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"TMO sezon başında devreye girmeli"

Bu yıl bağlarda yüksek rekolte beklendiğini dile getiren Şen, üreticinin fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmaması için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

TMO'nun hasat öncesinde maliyetleri karşılayacak güçlü bir taban fiyat açıklaması ve piyasada etkin bir alıcı olarak yer almasının önemine dikkat çeken Şen, "TARİŞ olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak TMO'nun varlığı piyasanın en büyük sigortasıdır. Aynı zamanda potansiyel bir ihracatçı olarak da sektöre güç katacaktır" dedi.

Hedef: "3 K'lı üretim modeli"

Dünya kuru üzüm piyasasında liderliği korumanın her geçen gün zorlaştığını ifade eden Şen, geleneksel pazarlardaki daralma ve artan lojistik maliyetlerin ihracatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Çözümün kalıntıdan arınmış, kaliteli ve kontrollü üretimi esas alan "3 K'lı üretim modeli"nden geçtiğini kaydeden Şen, Uzak Doğu başta olmak üzere alternatif pazarlara yönelik daha güçlü devlet desteği ve diplomatik girişimlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Kuru üzüm tüketiminde seferberlik gerekli"

Türkiye'nin kuru üzümün anavatanı olmasına rağmen iç tüketimin yetersiz kaldığını belirten Şen, dünyada kişi başına yıllık kuru üzüm tüketiminin yaklaşık 1 kilogram seviyesinde olduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 250-300 gramda kaldığını ifade etti.

Kuru üzüm tüketiminin artırılması için okullarda dağıtım yapılması, uçak yolcularına ikram edilmesi ve yardım paketlerinde yer alması gibi projelerin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şen, Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarının da sürdüğünü belirterek devlet desteğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Tarık Memiş, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, ilçe tarım müdürleri, oda, borsa ve birlik başkanları, üniversitelerin bağcılık bölümü temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı