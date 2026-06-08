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Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi

Kavurucu sıcakta ekmek mücadelesi
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Manisa'nın Demirci ilçesinde tütün işçileri, sabahın ilk ışıklarından akşama kadar sıcak hava altında zorlu mesai yapıyor. Üreticiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ve doğal afetlerle yüksek maliyetlerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtiyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tütün işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp akşam saatlerine kadar süren zorlu mesailerinde sıcak hava altında ekmek mücadelesi veriyor. Üreticiler, ağır çalışma şartlarına rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde tütün dikimi yapan işçiler ve üreticiler, zorlu çalışma şartları altında üretim yapmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerde tarlalara giden işçiler, kavurucu sıcak altında saatlerce tütün dikimi yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Tütün dikim makinelerinde gün boyu çalışan işçiler, işin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirtti. Özellikle sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte çalışma şartlarının daha da ağırlaştığını ifade eden üreticiler, büyük emek harcadıklarını söyledi.

Tütün üreticisi Ali Kuş, sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını belirterek, "Sabah erkenden kalkıp makinenin üzerine oturuyoruz. Akşama kadar sıcak altında fide atıyoruz. Sürekli aynı şekilde çalışmak bizi çok yoruyor. Bu iş gerçekten çok zor" dedi.

Tütün üreticisi Şadiye Aksu ise hem doğal afetlerin hem de yüksek maliyetlerin çiftçiyi zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Dolu vurdu, sel aldı gitti. Çiftçinin işi her geçen gün daha da zorlaşıyor" diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tütün dikiminin makinelerle yapılmaya başlandığını ifade eden üreticiler, buna rağmen işin halen yoğun emek istediğini söyledi. Tütün dikim makinelerinde 5 kişinin fide dikimi yaptığı, bir kişinin ise traktör kullandığı öğrenildi.

Üretici Ergün Can da dikim sırasında fideye can suyu verildiğini belirterek, "Makine fidanları toprağa bırakıyor, arkasından can suyunu veriyoruz. Akşama kadar hiç durmadan çalışıyoruz. Tütün üretimi ciddi emek istiyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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