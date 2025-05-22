Manisa'da Taze Bağ Yaprağı Üretimi Ekonomik Katkı Sağlıyor

Manisa'da Taze Bağ Yaprağı Üretimi Ekonomik Katkı Sağlıyor
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Manisa'nın bazı ilçelerinde toplanan taze bağ yaprakları, hem üreticilere ekonomik katkıda bulunuyor hem de salamura yapılarak hediyelik olarak kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Manisa'nın bazı ilçelerinde üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprakları, hem üreticilere ekonomik katkı sağlıyor hem de salamura yapılarak beşer kiloluk bidonlar içerisinde Türkiye'nin dört bir yanındaki eş ve dostlara hediyelik olarak gönderiliyor.

Bağlardan toplanan taze yapraklar, yaprak alıcıları tarafından kilosu 45-50 liradan satın alınırken, üzüm bağlarının sahipleri de topladıkları yaprakları evlerinde salamura yaparak kışlık olarak değerlendiriyor. Hazırlanan salamura yapraklar, çevredeki yakınlarına hediye olarak kargo ile gönderiliyor.

Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nden Beytullah Uysal, "Bir yandan bağlarımızdan yaprak topluyoruz, bir yandan da çevre illerdeki yakın dostlarımız için salamura yaprak hazırlayıp adreslerine kargo ile hediye olarak gönderiyoruz. Bu faaliyet hem ekonomik katkı sağlıyor hem de dostluk bağlarımızı güçlendiriyor. Her yıl düzenli olarak taze bağ yaprağı gönderiyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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