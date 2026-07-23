Haberler

Manisa'da gıda güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor

Manisa'da gıda güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında gıda güvenliği için Keskinoğlu tesisinden tavuk eti ve karaciğeri numuneleri alarak antibiyotik, hormon ve yasaklı maddeler yönünden analiz etti. Yıl boyunca 1000'in üzerinde numune alınması planlanıyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla birincil üretim tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Program kapsamında tavuk eti ve tavuk karaciğerinden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında il genelindeki birincil üretim tesislerinden yıl boyunca numune alım çalışmaları devam ediyor.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tavuk eti, kırmızı et, yumurta, karaciğer, bal, balık, yem ve su gibi birincil üretim ürünlerinden alınan numuneler ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Numuneler antibiyotik, hormon, kimyasal kalıntılar ve yasaklı maddeler yönünden incelenerek güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında il genelinde her yıl ortalama 1.000'in üzerinde numune alınarak gıda güvenliğine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Program çalışmaları kapsamında Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu ve teknik personeller tarafından Manisa'da faaliyet gösteren Keskinoğlu A.Ş. tavuk kesimhanesinden tavuk eti ve tavuk karaciğeri numuneleri alındı. Numuneler analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara sevk edildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarının yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Avukatından çarpıcı iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde Enver Altaylı'nın parmağı var

Ses getirecek iddia: Yazıcıoğlu'nun ölümünde onun parmağı var
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü

Bu kez dönüşü yok! Savaştaki en güçlü kozlarını sahaya sürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Selin Şekerci'den şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim

Güzel oyuncudan şaşırtan itiraf: Arkadaşımın evinde duş alıp geldim
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki