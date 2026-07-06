Sarıgöl bağlarında hedef ihracatlık kaliteli üzüm

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda üreticiler, hasat öncesi bağlarda yoğun mesai harcıyor. İhracat kalitesinde ürün elde etmek isteyen üreticiler, ilaçlamadan sulamaya, budamadan salkım düzenlemeye kadar tüm bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümünün yetiştirildiği bağlarda üreticilerin yoğun mesaisi devam ediyor. Erkenci çeşitlerden Trakya İlkeren ve Süperyol üzümlerinde hasat hazırlıkları sürerken, Sultaniye üzüm üreticileri de bağlarını hasada en iyi şekilde hazırlamak için gece gündüz çalışıyor.

Üreticiler, bir yandan bağlarını dolu ve diğer olumsuz hava şartlarına karşı örtü sistemiyle korurken, diğer yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime uygun olarak B-Reçete Sistemi kapsamında reçeteli ilaçlamalarını gerçekleştiriyor. Sulama, gübreleme, koltuk alma, salkım düzeltme ve uzayan asma sürgünlerinin budanması gibi bakım çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.

Bağlarda hasat sonuna kadar işlerin hiç bitmediğini belirten üreticiler, "Üzümlerimizi büyük oranda yaş olarak ihracata gönderiyoruz. Bu nedenle kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirmek zorundayız. Bunun için de bağlarımızda adeta 7 gün 24 saat çalışıyoruz. İşçilik ve üretim maliyetleri her geçen yıl artıyor ancak kaliteli ürün elde etmek için bakım çalışmalarını aksatmıyoruz." dedi.

Sarıgöl'de ova ve yayla kesimlerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin yaklaşık yüzde 80'i yaş olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarına gönderilirken, kalan yüzde 20'lik bölüm ise kurutmalık olarak değerlendiriliyor. İlçede Sultaniye başta olmak üzere çeşitli üzüm türlerinden pekmez ve gün balı üretimi de yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı