Manisa'da sezonun ilk kirazı için sembolik açık artırma

MANİSA (AA) - Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 700 liradan alıcı buldu.

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı. Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ürünlerini toplayan üreticiler, "Cristobalina" cinsi kirazları alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürününün alım merkezine gelişi nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, üreticiler ve tüccarların yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de katıldı.

Bölge üreticilerinden Metin Koyuncu ile Halil İbrahim Koca'nın hasat ettiği yaklaşık 40 kilogram kiraz için sembolik açık artırma yapıldı.

Tüccarların kilosuna 600 lira, üreticilerin ise 1000 lira teklif verdiği açık artırmada 700 liradan uzlaşma sağlandı.

Gerçek değil sembolik fiyat

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı konuşmada Manisa'da kiraz üretiminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Mevcut alanlarda verimi artırarak, yeni alanları da ihdas ederek tıpkı üzümde, zeytinde olduğu gibi bu alanda da Türkiye'de ilk iki sırada yer alabiliriz. Ben Manisa üreticisinin bunu başarabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de açık artırmada oluşan fiyatın ürünün gerçek fiyatı olmadığını, kirazı üreten ilk çiftçiyi ödüllendirmek amacıyla sembolik fiyatla alım yapıldığını, ilerleyen günlerde hasadın artmasıyla fiyatların yerini bulacağını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de Manisa'da üretilen kirazın dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini dile getirerek, "Kirazın önemli bir merkezindeyiz. Bu ay içinde Güney Kore'den gelen bir heyet kiraz bahçelerimizde ve işletmelerimizde incelemede bulunacak. Bu ziyaretten sonra da inşallah Güney Kore ile daha çok ihracat bağlantılarımız oluşacak." dedi.

Açık artırmada satılan ilk kirazın Ankara Hali'ne gönderileceği belirtildi.