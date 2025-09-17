Manisa'da Pepino Yetiştiren İlk Çiftçi Halise Demiröz

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Halise Demiröz, üç yıl önce diktiği fidelerden ilk kez ürün alarak ilçede pepino yetiştiren ilk çiftçi oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Halise Demiröz, ilçede bir ilke imza atarak pepino meyvesi yetiştirdi.

Demirci Pazarının "Halise Teyzesi" olarak tanınan 66 yaşındaki Demiröz, pepino meyvesini ilk kez bir televizyon programında gördüğünü belirterek, "Üç yıl önce Manisa merkeze gidip pepino hakkında bilgi aldım. Fidelerini getirip köyüme diktim. Bu yıl ilk kez ürün verdiler. Köyümüzün toprağı pepino için çok uygun." dedi.

Yetiştirdiği pepinoların batı illerindeki ürünlerden daha iri ve kaliteli olduğunu vurgulayan Demiröz, pepinolarını Demirci pazarında tanesini 20 TL'den satışa sunduğunu ifade etti.

"Köylerimiz bu tür ürünlere yönlendirilmeli"

Halise Demiröz, ziraat mühendislerinin köylüleri yeni ürünler konusunda bilgilendirmesi gerektiğini belirterek, "Köylerimiz bu tür ürünlere yönlendirilirse hem üretici kazanır hem de tüketici farklı ürünlerle tanışmış olur." diye konuştu.

Şifa deposu pepino

Türkiye'de üretimi yeni başlayan pepino kavununun sağlık açısından da büyük ilgi gördüğünü aktaran uzmanlar, meyvenin yüksek potasyum içeriği sayesinde kan şekerini dengelediğini, A, B ve C vitaminleriyle vücut direncini artırdığını belirtiyor. Pepinonun; kolesterolü düşürdüğü, kemik gelişimine katkı sağladığı, anemiye iyi geldiği ve uyku düzenini desteklediği de ifade ediliyor. - MANİSA