Manisa'da örtü altı bağcılığı etkinliği düzenlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde özel bir firma tarafından örtü altı bağcılığını yaygınlaştırmak amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe üzüm üreticileri büyük ilgi gösterdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dindarlı Mahallesi'nde özel bir firma tarafından örtü altı bağcılığı yaygınlaştırmak için tarla günü etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl 15'incisi yapılan Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivalinde yayla bağcılığı kategorisinde birinci olan Dindarlı Mahallesinden Ersan Öner'in son sistem örtü altındaki üzüm bağında düzenlenen tarla günü etkinliğine üzüm üreticileri büyük ilgi gösterdi.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ile çevre il ve ilçelerden üreticiler katılım sağladı.

Yoğun katılımın olduğu tarla günü etkinliğinde üretici ve katılımcılar modern örtü altı sisteminin faydalarını yerinde görme imkanı buldu.

Geçtiğimiz yıl 15'incisi yapılan Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivalinde yayla bağcılığı kategorisinde birinci olan Dindarlı Mahallesinden Ersan Öner ve ova kategorisindeki üzüm yarışmasında birinci olan Emcelli Mahallesinden Emin Cepel'in son sistem örtü altı bağcılık yaptıkları bildirildi. - MANİSA