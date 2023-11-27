Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, aylık 500 bin ücretsiz yolcunun, biniş başına 6,5 TL olarak ücretlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma kooperatiflerine ödeneceği belirtildi.

Manisa'da ne şoför esnafı ne de 65 yaş üstü mağdur edilmeyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, aylık 500 bin ücretsiz yolcunun, biniş başına 6,5 TL olarak ücretlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma kooperatiflerine ödeneceği belirtildi. Başkan Ergün, hem toplu ulaşım esnafı hem de 65 yaş üstü vatandaşları mağdur etmemek için Büyükşehir olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Merkez 155 No'lu Manisa Özel Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Açıkel, S.S. 141 No'lu Kampüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz, 19 No'lu Saruhanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özgür Karakuzu, 176 No'lu Soma Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Emin Kurban, Akhisar Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Fethi Tunç, 24 No'lu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İslam Korkusuz, Alaşehir Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Güven Yavlık, Turgutlu Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ekrem Çalışkan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de ziyarette yer aldı.

Hem vatandaş hem şoför esnafı destekleniyor

Ulaşım hizmetleri ile ilgili fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren şehir merkezlerindeki toplu taşıma araçlarında ücretsiz veya Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Son dönemde bazı medya kuruluşları ile çeşitli sosyal medya mecralarında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz yolculuk haklarının sona erdirileceği ve artık ücret ödeyecekleri iddiası ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren özel kooperatiflere ait araçların yönetmelik kapsamında ücretsiz taşımalarının devam ettirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda; özel kooperatifler tarafından aylık taşınan yaklaşık 500 bin ücretsiz yolcunun biniş başına 6,5 TL olarak ücretleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ödeneceğinden 65 yaş üzeri ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilirler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılan toplu taşıma temsilcileri de kendilerine destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini dile getirdi. - MANİSA