Manisa'da E-Ticaret ve E-İhracat Semineri Düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Manisa'da internet üzerinden ihracat yapmak isteyen girişimcilere yönelik Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım tarafından seminer verildi.

Manisa TSO, ev sahipliğinde girişimcilere yönelik "E Ticaret ve E İhracat Bilgilendirme Semineri" düzenlendi. İnternet üzerinden ticaret ve ihracat yaparak işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım tarafından verilen seminerde, Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen internet alışverişlerindeki avantajlar ve ekonomideki payları hakkında bilgiler verildi. Seminerde konuşan Yıldırım, "Türkiye'nin AB ile gümrük birliği; BAE ve Birleşik Krallık da dahil 23 ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Türkiye'nin merkezi coğrafi konumu 4 saatlik uçuş mesafesinde 4.2 trilyon dolarlık perakende sektörüne ve 500 milyonluk nüfusa erişimi çok kolay sağlanmaktadır. İstanbul Havalimanı, yoğunluk açısından dünyada 7., Avrupa, Körfez ve diğer bölge ülkeleri arasında 1. sıradadır. Türkiye katma değerli ürün imalatının GSYİH'ye yüzdesinde yüzde 22 ile Çin'in 1 puan gerisinde ve bölgenin lideri konumundadır. Türkiye'de 548 bin e-ticarette kayıtlı satıcı bulunmaktadır. Türkiye hazır giyim ihracatında dünyada 4, Avrupa'da ise 1. sıradadır. Türkiye halı ve kilim sektöründe Çin'den sonra dünyanın en büyük ihracatçısıdır. Türkiye rekabetçi fiyata kaliteli üretimi ve Çin ile İtalya arasındaki en gelişmiş üretim kapasitesi ile dünyada ön plana çıkmaktadır" dedi.

Trendyol Ege Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Türkiz Orçun Yıldırım tarafından Manisa TSO üyelerinin soruları yanıtlandı. - MANİSA