Manisa'da 'Çilek Üzümü' Hasadı Başladı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün koleksiyon parselinde yer alan 12 asmalık Bronx Seedless üzüm çeşidinde halk arasında "çilek üzümü" olarak bilinen ürünün hasadına başlandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yetiştirme Tekniği Bölümü Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Sacit İnan, özellikle Manisa halkının ve üreticilerin "çilek üzümü" olarak bildiği Bronx Seedless üzüm çeşidinin enstitü arazilerinde bulunan koleksiyon parselde 12 asma halinde mevcut olduğunu ve hasadının yapılmaya başlandığını söyledi. Her yıl özellikle bilen üreticiler tarafından çilek üzümünün hasadının sabırsızlıkla beklendiğini kaydeden İnan, "Hasadının dört gözle beklendiği çilek üzümü aslında eski bir üzüm çeşididir. 1919 yılında New York'ta Cornell Üniversitesi'nde başlayan melezleme çalışmaları ile elde edilmiş bir üzüm çeşididir. Sultani çekirdeksiz ve Concord üzüm çeşidinin melezlenmesi ile elde edilen bir çeşit. En önemli özelliği çilek aromasına sahip olması. Bunu da ebeveynleri arasında bulunan Concord üzüm çeşidinden alması. Çilek aroması oradan geliyor" diye konuştu.

Üzümü yerken ağzın içine çilek kokusu yayıldığını vurgulayan İnan, "Özellikle çilek üzümünü buzdolabından çıkardıktan sonra gözlerinizi kapatıp da tadına baktığınızda kendinizi çilek yemiş gibi hissediyorsunuz. Üzümden doğrudan çilek tadı alıyorsunuz, ancak gözlerinizi açtığınızda bunun bir üzüm çeşidi olduğunu anlayabilirsiniz. Gerçekten bu yönüyle çok ilgi uyandıran bir üzüm çeşidi" şeklinde konuştu.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde melezleme çalışmalarının 2007 yılından beri devam ettiğine işaret eden İnan, "Son olarak 'Borsa Karası' ve 'Reşat Üzüm' çeşitlerimizi de geçtiğimiz yıl tescil ettik ve enstitümüzde F1 parselinde bulunan yaklaşık 13 bin fert ile melezleme çalışmalarımız devam ediyor. Manisa ve Türk halkına yeni üzüm çeşitleri geliştirmek üzere çalışıyoruz. Yeni çeşitler yolda diyebiliriz" dedi.

Türkiye'de ve dünyada üzümün en geniş üretim alanına sahip üçüncü tarım ürünü olduğunu vurgulayan Ziraat Yüksek Mühendisi İnan, "Dünyada üzüm üretimi yapan ülkeler melezleme çalışmaları ile sürekli yeni üzüm çeşitleri geliştiriyor. Bizim de Türkiye olarak bu yarıştan geri kalmamamız gerekiyor. Biz de Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte bu konuda ülkemize değer katmaya çalışıyoruz, melezleme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. - MANİSA