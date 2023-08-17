Manisa'da Çekirdeksiz Üzüm Hasat ve İhracat Töreni Düzenlendi

Hasadına geçtiğimiz hafta başlanan Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünde Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından Alaşehir ilçesinde hem hasat hem de ihracat töreni düzenlendi. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak yaş üzümde 200 milyon doları geçmeyi hedeflediklerini belirtirken, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk de bu yıl için hem yaş hem de kuru üzüm de ihracat rakamının 600 milyon dolarlara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği tarafından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üretici İsmail Özer'e ait bağda üzüm kesim töreni ardından da ihracat töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracat şampiyonu Uçak Kardeşler İşletmesinde üzümlerin işlenmesinin ardından tırlara yüklenen üzümler Avrupa ülkelerine doğru yola çıktı. Düzenlenen ihracat törenine Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yönetim kurulu üyeleri, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İş insanı ve Türkiye İhracat şampiyonu Ali Uçak, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak ile üreticiler katıldı.

Üzüm kesimi yapılan bağda konuşan Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, "Manisa'mız ve Alaşehir'imiz çekirdeksiz yaş üzüm üretiminde marka sembol olmuştur. 900 bin dönüm alanda üretim yapılmakta. Bu senede inşallah ürünlerimizi ihracata göndererek üreticimizin yüzünü güldüreceğiz. Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Tarım müdürlüğü tarafından yeni bir proje başlatıldı, kalıntısız, kaliteli ve kontrollü ürün, inşallah buradan olumlu verim alarak, ilçe geneline yaymak istiyoruz. Böylece ihracatta daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Üretici memnun

Üzüm üreticisi İsmail Özer, "Bu yıl sıkıntılı olmasına rağmen ben iyi ürün yetiştirdim, ürünler güzel fiyatlar güzel, 12 lira 50 kuruştan sattım" diyerek fiyattan memnun olduğunu söyledi.

Sadece Manisa'nın değil, Türkiye'nin de en önemli tarımsal ihraç kalemlerinden biri olan çekirdeksiz Sultaniye üzümün hasadını büyük bir heyecanla yaptıklarını anlatan Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Sadece Manisa'mızın değil Türkiye'mizin en önemli tarım ihraç ürünlerinden olan, tadı ile dünyaya nam salmış Sultaniye çeşidi sofralık üzümün sezonuna büyük bir heyecanla başlıyoruz. Yıllık 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi yapıyoruz ve üretimde dünyada 6. sırada yer alıyoruz. Üzümün başkenti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Tarım İl Müdürümüzle birlikte siz değerli basın mensuplarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Buldan ilçelerimizi kapsayan bu geniş üretim bölgesinde başta üzüm olmak üzere birçok meyve sebze yetiştiriliyor. Hem sağladığı istihdam hem de üretime ve ihracata katkısı ile Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birinde sizleri görmek mutluluk verici. Birçok ihracatçımız da burada yoğun bir şekilde ihracat gerçekleştirerek ülkemize önemli bir döviz girişi sağlıyorlar. İhracatçılarımızın selamlarını da sizlere iletiyorum. 2022 yılında 224 bin ton ihracat ile dünyada 10. sırada yer aldığımız sofralık üzümün yüzde 60'ını Sultaniye cinsi üzüm oluşturuyor. Değer olarak da 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirmişiz. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı başkanlığındaki komisyonun kararı ile 11 Ağustos tarihinde ihracatı başlayan Sultaniye çekirdeksiz üzümün yeni ihracat sezonunun verimli, bereketli, ülkemize, üreticimize ve ihracatçımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Üzüm yılın on iki ayı uğraşılan meşakkatli bir ürün. Bugün yurt dışına taze olarak göndereceğimiz üzüm bağındayız. Üzümün iki ayağı var birisi taze, birisi kuru olarak hasat ediliyor. Kuru üzümün bir özelliği yüzde 85-90'ı dünya pazarlarına gidiyor. Dolayısıyla önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz, bir çok ürün üretiyoruz ama bu kadar zor pazarlarda üzümden elde ettiğimiz gelir daha farklı. Bu yıl için hem yaş hem de kuru üzüm de 600 milyon dolarlara gideceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü dünyada bu iklim şartlarıyla beraber üretim iyice zorlaştı. Bizim bu özel ürünümüz dünya piyasalarında kıymet bulacaktır" dedi.

Üzüm bağında yapılan hasadın ardından ihracat için hazırlanan üzümler tırlara yerleştirilerek Avrupa ülkelerinin sofralarını tatlandırmak üzere yola çıktı. - MANİSA