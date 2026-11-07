Manisa'da 'Bir Sürü Olsun' projesine başvurular başladı, 16 hayvan tahsis edilecek

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Manisa'da hayvancılık işletmelerinin damızlık hayvan varlığını güçlendirmek ve yetiştiricileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Bir Sürü Olsun" Projesi için başvurular başladı. Proje kapsamında yetiştiricilere 15 gebe etçi ırk dişi ve 1 damızlık erkek olmak üzere toplam 16 hayvan tahsis edilecek. Başvurular 13 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi, damızlık hayvan varlığının artırılması ve küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla uygulamaya alınan projede başvuru süreci başladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek gebe etçi ırk hayvanların, belirlenen kriterleri karşılayan yetiştiricilere tahsis edileceği bildirildi.

Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 13 Kasım 2026 tarihine kadar işletmelerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçeyle başvurabilecek. Başvurular yetiştiricinin kendisi veya noter onaylı vekili aracılığıyla yapılabilecek.

Proje kapsamında her grup, 15 gebe etçi ırk dişi ve 1 damızlık erkek olmak üzere toplam 16 hayvandan oluşacak. Her başvuru sahibi en az 1, en fazla 3 grup talep edebilecek.

Tahsislerde öncelikle her hak sahibine bir grup verilmesi esas alınacak. İkinci ve üçüncü grup talepleri ise kontenjanda hayvan kalması durumunda değerlendirilecek.

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi olmak gerekiyor. Kamu çalışanları ve tüzel kişiler projeden yararlanamayacak.

Diğer başvuru şartları ise şöyle: - TÜRKVET sistemine kayıtlı işletmenin kapasitesi en fazla 200 baş olmalı. İşletme en az 1 yıldır başvuru sahibinin kendi adına kayıtlı bulunmalı. Her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için başvuru yapabilecek. Aynı haneden sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecek.

Başvuru sırasında talep edilen her hayvan için 3 bin TL teminat yatırılması gerekiyor. Teminatın, başvuru sahibinin kendi adına ve Et ve Süt Kurumu tarafından belirtilen hesaba yatırılması şartı bulunuyor. Başka kişiler tarafından yatırılan teminatlar kabul edilmeyecek. Asil listede yer alamayan başvuru sahiplerinin teminatları iade edilecek.

Başvurular belirlenen kriterlere göre puanlanacak. Değerlendirmede kadın ve genç yetiştiriciler, deprem bölgesi ve besi bölgesi illerindeki işletmeler, aile işletmeleri, meslek mensupları ve aktif hayvancılık işletmeleri gibi kriterlere öncelik verilecek.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını 13 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. Başvuru şartları ve teminat işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiriciler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı