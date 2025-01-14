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Manisa'da 11 Firma Yeşil Dönüşüm Protokolü İmzaladı

Manisa'da 11 Firma Yeşil Dönüşüm Protokolü İmzaladı
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Manisa'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen programda 11 sanayi kuruluşu yeşil dönüşüm sürecine destek vermek için protokol imzaladı. Vali Özkan, yeşil dönüşümün sürdürülebilirlik ve rekabet gücü için önemli olduğunu vurguladı.

Manisa'da, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini desteklemeyi amaçlayan "Manisa İmalat Sanayisinde Yeşil Dönüşüm Üreten Şehirler Teknik Destek Programı" kapsamında 11 sanayi kuruluşu protokol imzaladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğindeki program kapsamında düzenlenen imza töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti.

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sürdürülebilir bir gelecek için her alanda yeşil dönüşümün desteklenmesi gerektiğini belirterek, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yanında yeşil dönüşüm çalışmalarının da büyük önem kazandığını, ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının bu çalışmalara ciddi destek sağladığını söyledi.

Bu desteklerin sadece finansal katkılardan oluşmadığına işaret eden Özkan, "Firmalara rehberlik yapılması, teknik destek verilmesi daha da kıymetli bizim açımızdan. Yeşil dönüşüm artık firma olarak ayakta durmamızın, rekabet gücümüzü arttırmanın da önemli bir parametresidir." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşümün önemini vurguladı.

Manisa sanayisinin yeşil dönüşüme uyum sağlama çabası içinde olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm, sadece çevresel bir zorunluluk değil aynı zamanda ekonomik büyüme ve rekabetçilik için stratejik bir öncelik haline gelmiştir. Manisa, Türkiye'nin en güçlü sanayi şehirlerinden biridir. Şehrimizdeki imalat sanayisi, 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ülkemizin dış ticaretine önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için yeşil dönüşüm konusunda kararlı adımlar atmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından 11 firmadan temsilci ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser, yeşil dönüşüm kapsamında firmalara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini içeren protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
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