Manavgat Altın Susamı'na Coğrafi İşaret Tescili

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak Manavgat Altın Susamı'na coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlatarak, bu ürünün yüzde 62 seviyesindeki yağ oranıyla Türkiye'de üretilen susamlar arasında en yüksek yağ oranına sahip olma özelliğini taşıdığını söyledi. Altın sarısı rengi nedeniyle "Altın Susam" adını alan Manavgat susamının, kendine özgü kokusu ve aromasıyla yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da özellikle Japonya başta olmak üzere büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Güngör, ürünün ihraç edildiğini ifade etti.

Susam ekiminin mayıs ayında yapıldığını, hasadın ise eylül sonu ile ekim ayı içinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Güngör, "Hasat, herhangi bir makine kullanılmadan tamamen elle yapılıyor. Bitkiler sökülerek 'gümül' haline getiriliyor ve uç kısımları yukarıya gelecek şekilde tarlada kurumaya bırakılıyor. Ardından çırpılarak susam taneleri toplanıyor. Bu geleneksel yöntem, ürünün doğallığını ve kalitesini korumasını sağlıyor. Manavgat susamı, tarlalardaki zorlu hasadın ardından fabrikalarda özenle işleniyor. Fabrikada saatler süren işlemler sonucunda zengin aroması ortaya çıkan susam; tahin, tahin yağı, helva gibi çeşitli ürünlere dönüştürülüyor" dedi.

"Eskiden Osmanlı Sarayı'nda şimdi beş yıldızlı otellerin mutfağında tercih ediliyor"

Tarihte Osmanlı Sarayı'nın, günümüzde ise beş yıldızlı otellerin mutfaklarında Manavgat susamının tercih edildiğini belirten MATSO Başkanı Güngör, "Bu da bizleri gururlandırıyor. Türkiye'de yıllık üretilen susamın yaklaşık yüzde 35-40'ı Manavgat'ta yetiştirilmektedir. MATSO olarak Manavgat Altın Susamı'na coğrafi işaret aldıktan sonra bölgemizde susam üretiminde önceki yıllara göre belirgin bir artış yaşandı" ifadelerini kullandı.

Güngör, Manavgat Altın Susamı'nın bölge ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Coğrafi işaret tescilimizle birlikte hem üreticimizin emeği değer kazanıyor hem de Manavgat tarımı markalaşma yolunda önemli bir adım atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı arşivlerinde "Susam Kenti" Manavgat

Manavgat Altın Susamı'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, Osmanlı Devleti'nin tapu tahrir defterlerinde de Manavgat Altın Susamı'na dair kayıtlar bulunduğunu belirterek, "1450 yılı Manavgat Tımar Defteri'nde yer alan kayıtlarda tahin hanelerden alınan vergiler, o dönemde de Manavgat'ın bir 'susam kenti' olduğunu gösteriyor" dedi.

Tarladan sofraya, emekle yükselen marka

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, sözlerini şu şekilde tamamladı, "Tarladan sofraya kadar Manavgat Altın Susamı'mıza alın teriyle emek veren tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ANTALYA