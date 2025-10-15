Malta Bayraklı Kruvaziyer Marmaris'e Geldi

Malta bayraklı "Azamara Onward" isimli kruvaziyer, 650 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Ege ve Akdeniz turu kapsamında Rodos Adası'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 181 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 650 yolcu ile 395 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Akşam ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Mikonos Adası olacağı öğrenildi.