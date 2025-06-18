Malta Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'a İlk Seferini Yaptı

Malta Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'a İlk Seferini Yaptı
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Malta bayraklı kruvaziyer Bodrum Limanı'na demir attı. Gemide 1.646 yolcu ve 1.472 mürettebat bulunuyor. Yoğun ilgi gören turistler, Bodrum'un yöresel lezzetlerini keşfetti.

Malta bayraklı kruvaziyer Bodrum'a demir attı. Geminin bu yıl ilçeye 12 sefer yapması planlanıyor.

Kaş'tan sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na gelen gemide bin 646 yolcu ve bin 472 mürettebat buluyor. İlçeye ilk seferini yapan gemi için limanda özel bir tören düzenlendi. Yolcular, yöresel ikramlar ve halk oyunları eşliğinde karşılandı. Gemideki bazı yolcular Bodrum sokaklarını gezdi, sahilde yürüyüş yaptı ve çarşıda alışverişe zaman ayırdı. Özellikle yöresel lezzetlere ilgi gösteren turistlerin Türk mutfağı hakkında bilgi aldığı gözlendi. 19 güverteli, 335 metre uzunluğundaki gemide restoranlar, tiyatro salonu, su parkı, çocuk alanı ve SPA gibi birçok sosyal alan bulunuyor. Firma yetkilileri, bu ziyaretin bölgedeki kruvaziyer turizmine katkı sağlayacağını belirterek, iş birliğinin uzun soluklu olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Gece yarısı İstanbul'a hareket edecek geminin, sezon boyunca Marmaris, Kuşadası, Fethiye ve İzmir gibi kıyı şehirlerine de uğraması planlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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