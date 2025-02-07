Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı

Maliye Bakanlığı, işletmelerin beyan ettiği gelir ile gerçek kazançlarını karşılaştırmak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, vergi müfettişleri restoran ve lokantalar başta olmak üzere işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatlarını tespit ediyor. Beyan edilen gelir ile hesaplanan kazanç arasında yüzde 20'yi aşan fark bulunması halinde işletmeler izaha davet edilecek ve pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM

Maliye ekiplerinin saha denetimlerine ilk olarak restoran, lokanta ve kafe gibi yeme-içme sektöründeki işletmelerden başladığı belirtiliyor. Denetim elemanları, işletmelerin günlük hasılatlarını takip ederken aynı zamanda Z raporlarını inceleyerek gelir beyanlarıyla kıyaslama yapıyor.

YÜZDE 20'LİK FARK DETAYI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 81 ilin defterdarlıklarına gönderdiği talimatla 3 Şubat - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yoğun bir denetim süreci yürütüleceğini duyurdu.

Bu kapsamda işletmeler, bir ay içinde üç kez olmak üzere, yılda toplam 12 defa denetlenecek. Günlük yapılan hasılat tespitlerinden yola çıkılarak aylık ve yıllık gelir hesaplanacak. Beyan edilen gelir ile hesaplanan gerçek gelir arasında yüzde 20'yi aşan fark tespit edilmesi halinde işletmeler izaha davet edilecek.

VERGİYE KURUŞU KURUŞUNA TAKİP

Vergi uzmanları, izaha davet edilen işletmelerin 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanamayacağını ve cezalar için gecikme faizi uygulanacağını belirtiyor. Bakanlık, bu uygulamanın, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, işletmeleri vergisel yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırıyor.