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Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı

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Maliye Bakanlığı, işletmelerin beyan ettiği gelir ile gerçek kazançlarını karşılaştırmak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Vergi müfettişleri restoran ve lokantalar başta olmak üzere işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatlarını tespit ediyor. Beyan edilen gelir ile hesaplanan kazanç arasında yüzde 20'yi aşan fark bulunması halinde pişmanlık hükümleri geçersiz olacak.

Maliye Bakanlığı, işletmelerin beyan ettiği gelir ile gerçek kazançlarını karşılaştırmak için geniş kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında, vergi müfettişleri restoran ve lokantalar başta olmak üzere işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatlarını tespit ediyor. Beyan edilen gelir ile hesaplanan kazanç arasında yüzde 20'yi aşan fark bulunması halinde işletmeler izaha davet edilecek ve pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacak.

YEME-İÇME SEKTÖRÜNE SIKI DENETİM

Maliye ekiplerinin saha denetimlerine ilk olarak restoran, lokanta ve kafe gibi yeme-içme sektöründeki işletmelerden başladığı belirtiliyor. Denetim elemanları, işletmelerin günlük hasılatlarını takip ederken aynı zamanda Z raporlarını inceleyerek gelir beyanlarıyla kıyaslama yapıyor.

YÜZDE 20'LİK FARK DETAYI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 81 ilin defterdarlıklarına gönderdiği talimatla 3 Şubat - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yoğun bir denetim süreci yürütüleceğini duyurdu.

Bu kapsamda işletmeler, bir ay içinde üç kez olmak üzere, yılda toplam 12 defa denetlenecek. Günlük yapılan hasılat tespitlerinden yola çıkılarak aylık ve yıllık gelir hesaplanacak. Beyan edilen gelir ile hesaplanan gerçek gelir arasında yüzde 20'yi aşan fark tespit edilmesi halinde işletmeler izaha davet edilecek.

VERGİYE KURUŞU KURUŞUNA TAKİP

Vergi uzmanları, izaha davet edilen işletmelerin 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanamayacağını ve cezalar için gecikme faizi uygulanacağını belirtiyor. Bakanlık, bu uygulamanın, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, işletmeleri vergisel yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye çağırıyor.

Maliye, birçok iş yerine sıkı vergi denetim başlattı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıDağıstan:

Büyük şirketlerin vergi borçlarını defalarca affet , teşvikler ver , geçiş sayılarını apansız yenile , vatandaş nasılsa geçmeye mecbur ve ödemek zorunda. Kaçış olmayacağını bile bile vergiyi sal ama büyük kira borçlarını affet veya ertele. Yönetilemiyor koca ülke

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Haber YorumlarıDağıstan:

Önce kamu harcamalarını kısalım. Tasarruf etmemenizin kaynağı ne , düzeni kaybetmemek mi

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

tamamda enflasyonuda düşürün. bir denge olsun, vergiyi al ama kiralar yüksek olsun maliyetler kurtarmasın. adaletli değil. bu arada esnaf değilim işçiyim.

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Haber YorumlarıF A:

Kim size haber verdiyse yanlış haber vermiş... Denetimi Vergi Müfettişleri değil Gelir Uzmanları yapıyor. Haberi düzeltmenizi RİCA EDİYORUM.

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Haber YorumlarıMusty:

hicbirine acimayin

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Haber YorumlarıIbrahim Cicek:

İş kiracaklara tavsiyem başka ülke de kurun :))) kacin dotunuzu kurtarin

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Haber YorumlarıYakup Evleksiz:

Büfeden sandaviç aldım Tekel fişi verdi.Kasaptan et alıyorum POS çıktısı veriyor.Balıkçıda yemek yiyorum(KDV %10 yerine) çiğ balık almıştır (%1 kdv)fişi veriyor.Pastaneden simit aldım.Fişte kdv %1 görünüyor.Ülkem ve insanımız adına üzülüyorum.Maliye memurları nerede,neden kontroller yapılmıyor?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

cok sacma bir uygulama kasaya oturarak gelir tesbitimi olurmus, restoran ve lokantalarin birakin günü saati saatine uymaz.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp cokerttigi ulkeyi vatandasin zorla ayakta tuttugu isletmeleri cezalarla soymakla duze cikaracagini zannediyor nerde para var oraya saldiriyorlar

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Haber Yorumlarıgökçen parlak:

Bu denetimler Gelir Uzmanlari ve Yardimcilari tarafindan yapilmaktadir.

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