Malazgirt Süt Üreticileri Birliği'nden 'Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı' hizmete girdi

Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülen 'Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bulanık Kaymakamlığının eş finansmanını karşıladığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın mali desteği ile yapılan ve işletmesi Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği tarafından sürdürülen 'Çiğ süt analiz laboratuvarı'nın açılışı yapıldı. İlçenin ve aynı zamanda bölgenin en geniş 'Çiğ süt analiz laboratuvarı'nın açılış toplantısına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, TKDK Muş İl Koordinatörü Bünyamin Süne, Bulanık Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı, TKDK Yerinde Kontrol Birimi uzmanları, STK başkanları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Bulanık - Malazgirt Süt Üreticileri Birliği bünyesinde kurulan laboratuvarın kapasitesi hakkında bilgi aktaran Bulanık - Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyalı; "Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı sadece ilçemize ve ilimize değil aynı zamanda Doğu Anadolu'daki illerimize de hitap edecek kapasitede ve Bakanlığımızın sistemine entegreli bir şekilde kurulmuştur. Projemizin finansmanının yüzde 70 oranında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 30'u Bulanık Kaymakamlığımız tarafından karşılanmıştır. Bu proje aynı zamanda kamu ve STK işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Laboratuvar projemiz aynı zamanda ilçemizde 7 ayrı noktada hizmet vermeye devam etmekte olan soğuk süt zinciri projemizin en önemli ayağını teşkil etmektedir. Dolayısı ile 'Çiğ süt analiz laboratuvarı' biz çiftçiler ve üreticiler açısında büyük önem arz etmektedir" dedi.

Açılışa katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ise her kesin bu projeye sahip çıkması gerektiğini belirterek; "Açmış olduğumuz süt laboratuvarının özü şu bu bölgedeki herkes gelip, temiz kaliteli sütün analizini yaptırabilecek. Satarken de alırken de sütünün belgesi olacak. Bulanık Malazgirt Süt Üreticileri birliği günlük ortalama 12-14 ton civarında Bulanık'ta süt alımını gerçekleştiriyor. Bu ciddi bir rakam. Potansiyel daha fazla. Şuan Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği süt potansiyelinde Türkiye'de 4. sırada. Allah izin verirse biz bunu markalaştırıp sütünü, yoğurdunu, kaşarını Bulanık'ın kendi öz markası, öz değeriyle pazarlaması. Bu işin devamlılığını sağlamak önemli, Bulanık'ın geleceği için önemlidir. Onun için bütün Bulanıklıların buna sahip çıkması gerekir" dedi. - MUŞ