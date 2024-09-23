Malatyalı Çiftçi Alternatif Tarım ile Badem Üretiminde Rekor Kırdı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan çiftçi Salih Özdemir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle kayısı alternatif olarak 105 dönümlük bir arazide yetiştirdiği bademlerden yüksek verim elde etmeyi başardı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan çiftçi Salih Özdemir 5 yıl önce bir arkadaşının yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeye başvuruda bulunarak kayısıya alternatif olarak badem yetiştirmeye karar verdi.

2019 yılında 105 dönümlük bir alanda üretime başlayan Özdemir, ilk üç yılda yaklaşık 3,5 ton ürün elde ederken, üç hafta önce hasadı tamamlanan yeni sezonda ise 11 ton gibi bir ürün elde etmeyi başardı.

"Bin rakımın üzerindeki yerlerde yüksek verim elde ediliyor"

Serbest piyasada bademin kilogramının 250 TL bandında satışı sunulduğunu belirten Özdemir, 83 TL fiyat verilen ürünlerini şimdilik beklemeye aldıklarını kaydederek," 2019 yılının Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dan aldığımız hibe desteği ile badem yetişmeye başladık. 105 dönümlük bir alanda 3 bin 800 ağacımız bulunuyor. İlk üç yılda yaklaşık 3,5 ton ürün elde ederken, bu sezonda ise 11 ton gibi bir ürün elde ettik. Bademin kilogramı serbest piyasada 200-250 TL'ye satılırken, biz üreticilere 83 TL fiyat belirtildi. İç piyasada fiyatların yükselmesini bekliyoruz, şimdilik ürünleri beklemeye aldık" diye konuştu. - MALATYA