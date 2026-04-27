Malatya ve Elazığ'da girişimcilere 30 bin Euro hibe desteği

Avrupa Birliği finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliğinde yürütülen ENHANCER PRO Projesi kapsamında ilan edilen Girişimcilik Hibe Programı, Malatya ve Elazığ'da düzenlenecek yüz yüze toplantılarla tanıtılacak.

ICMPD koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilecek toplantılarda, iş fikrini hayata geçirmek, kendi işletmesini kurmak ve girişimcilik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen katılımcılara programın sunduğu imkanlar anlatılacak. Toplantılarda hibe programının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, uygun faaliyetler, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylar paylaşılacak.

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma altındaki kişiler için yeni işletmelerin kurulması, istihdamın artırılması ve kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor. Program kapsamında proje başına 30 bin Euro'ya kadar hibe desteği sağlanabilecek. Başvurular için son tarih ise 19 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Toplantılar, özellikle girişimcilik fikrini olgunlaştırmak isteyenler, yeni bir iş kurmayı planlayanlar ve hibe programına başvuru yapmayı düşünenler için önemli bir bilgilendirme fırsatı sunacak. Katılımcılar, programın başvuru şartlarını doğrudan yetkililerden dinleyebilecek ve süreçle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecek.

Girişimcilik Hibe Programı'na ilişkin detaylara ve program rehberine https://enhancerpro.com.tr/girisimcilik-start-up-hibe-programi adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular ise ICMPD'nin resmi elektronik başvuru portalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansı, bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunacak bu programa ilgi duyan tüm girişimci adaylarını Malatya ve Elazığ'da düzenlenecek yüz yüze bilgilendirme toplantılarına davet ediyor. - MALATYA

