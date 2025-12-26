Haberler

Sadıkoğlu ve Torunoğlu'ndan iş birliği vurgusu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sonrası ekonomik kayıplar ve iş dünyasının sorunları üzerine bir araya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, odalarını ziyaret eden Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, deprem sonrası Malatya ve Adıyaman'da yaşanan ekonomik kayıplar, iş dünyasının karşılaştığı sorunlar ve yeniden yapılanma sürecinde atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Ziyarette konuşan başkanlar, 6 Şubat depremlerinin bölge ekonomisinde derin izler bıraktığını belirterek, Malatya ve Adıyaman'ın daha hızlı ayağa kalkabilmesi için Odalar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu, Başkan Torunoğlu'na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, deprem sonrası süreçte dayanışma ve ortak hareket etmenin hem ticaretin hem de sanayinin canlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
