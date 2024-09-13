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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, 6. Bölge Teşvik Destekleri Süresinin Uzatılmasını İstiyor

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini belirterek, teşviklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşvik Destekleri süresinin 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini belirterek, "Teşviklerin sona erecek olması hem mevcut yatırımcıyı hem de şehrimize yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren şehrimizin üretimi, ihracatı ve istihdamı adına büyük önem arz eden 6. Bölge Teşvik Destekleri süresi uzatılmalıdır" dedi.

Malatya'nın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan 6. Bölge Teşvik Destekleri süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Teşviklerin devam etmesinin Malatya için önemine değinen Başkan Sadıkoğlu, "2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya'mız Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Yatırımcılarımız Sanayi Bakanlığı uhdesinde teşvik belgesi alarak müracaat etmeleri halinde 6. bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. Teşvik kapsamında sanayicilerimize, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi iadesi gibi imkanlar sunuluyor. 2022 yılının sonunda sona ermesi beklenen teşvikler, yine o dönem yapmış olduğumuz etkili girişimlerle 16 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan karar ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Sürenin bitmesine 3,5 ay kaldı. Büyük depremler yaşamış şehrimizin ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sunan bu teşviklerin devam etmesi elzemdir. Yılsonu itibariyle 6. Bölge teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. Bölge teşviklerine düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Bu konu hakkında hazırlayacağımız kapsamlı dosyamızı önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndereceğiz. İlimiz siyasetçilerinin de süre uzatımı konusunda desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teşvik kapsamının genişletilmesini de talep eden Başkan Sadıkoğlu, "Ekonominin temel taşları olan OSB dışındaki çarşı esnafımız ve küçük sanayi sitelerinde faaliyette bulunan imalatçı firmalarımız da 6. Bölge Teşviklerinden faydalandırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Bu arada 2023 yılı Mart ayında yapılan değişikliği de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, "10 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yer alan 6923 Sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yatırım teşvik süreleri hakkında değişiklik yapıldı. Karara eklenen geçici maddeye göre, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın 3 yıl uzatıldı" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası malatya Ekonomi Güncel Aralık

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