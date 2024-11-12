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Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın: "Çözüme yaklaşıyoruz"

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın:
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Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, depremde yıkılan ağıl ve ahırların yapımı için başlatılan tespit çalışmalarının hızlandığını belirterek yetiştiricilerin acil ihtiyaçları doğrultusunda hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, depremde yıkılan ağıl ve ahırların yapımı için başlatılan tespit çalışmalarının hızlandığını belirterek yetiştiricilerin acil ihtiyaçları doğrultusunda hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Malatya'da 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerden sonra ağır hasar gören ve yıkılacak durumda olan ağıl ve ahırlar için yeniden tespit çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte, Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, konunun çözülmesi için önemli gelişmeler yaşandığını ve çalışmalara hız verildiğini duyurdu.

"Ağıl ve ahır sorunuyla ilgili gelişmeler olumlu"

İhsan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, depremde yıkılan ya da ağır hasar gören ağıl ve ahırların yeniden inşa edilmesi için gerekli destek ve hibelerle ilgili kurumlarla olan görüşmelerin olumlu yönde sonuçlandığını belirtti. Akın, "Bu konuda uzun zamandır ilgili tüm mercilerle, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birçok görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin ardından, yaklaşık iki hafta önce Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız toplantı sonucunda, ağıl ve ahır yapımı ile ilgili gelişmelerin hızlandırılması için talimat verilmiş olup, çalışmalar yeniden başlamıştır" dedi.

"Acil durumdaki yetiştiricilere hibe desteği sağlanacak"

Malatya'daki birçok yetiştirici için ağıl ve ahır yapımının büyük bir önem taşıdığını belirten Akın, "Ağıl ve ahır yapımı için gerekli tespitler ve müracaatlarla ilgili çalışmalar tekrar hızlandırıldı. Şartları uyan, acil durumda olan ve çoğu mağdur durumda olan yetiştiricilerimizin hibeye esas ağıl ve ahır yapımına yönelik iş ve işlemleri başlatılmıştır. Yetiştiricilerimiz, amacına uygun proje, protokol ve düzenleme işlemleriyle en kısa sürede bu sorunlarına çözüm bulacaklar" şeklinde konuştu.

"Destek olan tüm yetkililere teşekkür ediyoruz"

Bu süreçte kendilerine destek olan tüm yetkililere teşekkür eden Akın, "Bu desteklerle birlikte, depremzedelerin ağıl ve ahır ihtiyaçları hızla karşılanacak ve Malatya'daki tarımsal üretim sürdürülebilir hale gelecektir" dedi.

Yeni projeler ve çalışmalar başlatıldı

İhsan Akın, tespit çalışmaları ve müracaatlarla ilgili olarak tüm yetiştiricilerin projelerini amacına uygun şekilde hazırlayarak başvurularını yapabileceklerini ifade etti. Akın, "Ağıl ve ahır yapımı ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve yetiştiricilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla yakın bir işbirliği içinde olacağız. Başvuracak yetiştiricilerimizin biran önce ilgili kurumdan alacakları ağır hasarlı raporları ile birlikte İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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