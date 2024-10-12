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Malatya Pütürge'de Bal Hasadı Tamamlandı, Kilogramı 500 TL

Malatya Pütürge'de Bal Hasadı Tamamlandı, Kilogramı 500 TL
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 2 bin rakımlı yaylalarda yapılan bal hasadı tamamlandı. 30 yıllık deneyimiyle bal üreten Halit Culum, kilogram fiyatını 500 TL olarak açıkladı. Üretimin büyük kısmı sipariş üzerine yurt genelinde satılmakta.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zengin çiçek florasını barındıran 2 bin rakımlı yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Yüksek verimin elde edildiği hasatta elde edilen ürünlerin kilogramı ise 500 TL'den satışa sunuluyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde zengin bitki çeşitliğine sahip iki bin rakımdaki yaylalarda bal hasadı tamamlandı. Hayvancılığın yanı sıra organik bal üretiminde de adından söz ettiren Pütürge'de arıcılar, meşakkatli bir sürecin ardından elde ettikleri balın büyük bölümünü sipariş üzerine yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Pütürge-Poskıran mevkisinde 30 yıldır arı yetiştiriciliği yapan Halit Culum, 250 kovan üzerinde üretim yaptıklarını ifade ederek yeni dönem hasat sürecini tamamlandıklarını söyledi.

Hasat sonrası elde ettikleri yaklaşık bir ton balı soğut hava depolarında muhafaza ederek kilogramını 500 TL'den satışa sunduklarını kaydeden Culum, taleplere yetişmekte ise zorlandıklarını belirtti.

Doğaya bıraktıkları kovanlarda doğal yöntemlerle ürettikleri ballarda hiçbir katkı maddesi bulunmadığını aktaran arı yetiştiricisi Culum, sahte balın insan sağlığına zarar verdiğini belirterek vatandaşları güvendikleri esnaftan bal almaları konusunda da uyardı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

3-sayfa Ekonomi Pütürge malatya Tarım Çevre

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