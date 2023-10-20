Malatya Merkez Çarşısı İnşaatına Başlandı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, belediye başkanları ve milletvekilleriyle yaptıkları toplantıda Malatya Merkez Çarşısı'nın ticaret hanelerine bir an önce başlanması kararı alındığını, Bakan Özhaseki'nin bir müteahhit firmaya gerekli talimatı verdiğini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, belediye başkanları ve milletvekilleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptıkları toplantıda Malatya Merkez Çarşısı'nın ticaret hanelerine bir an önce başlanması kararı alındığını, Bakan Özhaseki'nin bir müteahhit firmaya gerekli talimatı verdiğini belirtti.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, inşaat çalışmalarına başlanan şehir merkezi ticari yapılarıyla ilgili yüklenici firmanın şantiyesinde açıklamalarda bulundu.

Enkazların temel kaldırma işlemlerinin sürdüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Temellerin kaldırılmasının ihalesi Valiliğimiz tarafından yapıldı. Bir yandan temeller kaldırılırken, zemin inşaata hazır hale getiriliyor, bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz toplantıda ticaret hanelerine bir an önce başlanması kararı alındı. Bakanımız da orada bir müteahhit firmaya gerekli talimatları verdi. Şimdi görüyoruz ki o firma buradaki çalışmaları başlatmış. İlk etapta yapılacak 5 blokla beraber etap etap yapımları devam edecek. İnşallah hızlı bir şekilde ilk etabı yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz."