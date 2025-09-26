Malatya İnönü Üniversitesi, ASPİLSAN Enerji ile Batarya Teknolojileri İçin İşbirliği Yaptı

Batarya teknolojileri alanında yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl 13 patentle ülke sıralamasında üçüncü olan Malatya İnönü Üniversitesi, ASPİLSAN Enerji ile AR-GE için işbirliği anlaşması yaptı.

ASPİLSAN Enerji ile İnönü Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, ortak araştırma projeleri yürütülerek, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi için bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, AA muhabirine, akademisyenlerinin, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü laboratuvarlarında batarya teknolojileri konusunda çalışmalar yaptığını, bu alanda Türkiye'nin önde gelen kurumlarından olduklarını söyledi.

Batarya teknolojilerinde çok iyi bir noktada olduklarını dile getiren Akpolat, şöyle konuştu:

"Yapılan uluslararası yayınlar çok fazla. Dünyanın birçok yerinden hocalarımızla çalışmak üzere araştırmacılar geliyor. Doktora sonrası araştırmacılar gelerek burada tecrübelerini artırıyor. Yakın bir gelecekte üniversitemiz batarya teknolojilerinde çekim merkezi olacak diye düşünüyoruz. Bunu görerek, Batarya Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni kurduk. Üniversite olarak hazırladığımız stratejik planda batarya AR-GE merkezi ile Türkiye'de ve dünyada sayılır bir konuma gelmek istiyoruz."

ASPİLSAN Enerji ile güçlerini birleştirdiler

Batarya Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üretim kısmını güçlendireceklerini belirten Akpolat, şunları ifade etti:

"Yaptığımız protokolle Türkiye'de lider kuruluş olan ASPİLSAN ile gücümüzü birleştirerek üretime dönüştürmek istiyoruz. ASPİLSAN'a AR-GE desteği vermeyi hedefliyoruz. İki kurumun birlikteliğiyle Türkiye'de batarya teknolojilerinde hem yeni alternatiflerin hayata geçirilmesinde hem akademik tarafta güç birliği yapmayı planlıyoruz. Başlangıç aşamasında ASPİLSAN'ın ihtiyaç duyduğu AR-GE tarafını güçlendirerek destek vereceğiz."

Araştırma merkezi bünyesinde 6 laboratuvar kurulacak

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Altın da yaklaşık 15 yıldır batarya teknolojileri alanında çalışma yaptığını söyledi.

Elektrot geliştirmede üniversitelerinin uzman konumunda olduğunu dile getiren Altın, Batarya Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde 6 laboratuvar kurmak istediklerini belirtti.

Elektrot geliştirilmesi ve batarya testleriyle alakalı laboratuvarlarının olduğunu, son yıllarda elektrikli araçların artmasıyla birlikte batarya geri dönüşümlerinin, batarya içindeki değerli madenlerin geri kazanımlarıyla alakalı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altın, "Bu alanla ilgili de laboratuvar kuracağız. Cep telefonu bataryalarının prototiplerinin üretimiyle alakalı laboratuvar açma çalışmamız var. Bataryaların ömürlerinin neden 5 ila 10 yıl gibi belirli süreler zarfında olduğunun araştırılması için de laboratuvar kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Rektör Akpolat'ın desteğiyle ASPİLSAN Enerji ile protokol imzaladıklarını belirten Altın, şunları kaydetti:

"Geliştirilen pillerin çalışma mekanizmaları, ömürleri ile ömürlerinin ilerletilmesine ilişkin üniversite-sanayi işbirliği projesi hazırladık, süreç içinde uygulamaya konulacak. Elimizde ASPİLSAN'ın pilleri vardı. Proje kapmasında bize farklı ömürlerde piller gönderecekler. Biz de bunların ömürlerinin neden değiştiğini, yapısal deformasyonların ne olduğunu ve çözüm olarak neler yapılabilir bunları araştıracağız."