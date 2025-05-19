Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Sanayi Esnafının Sorunlarını Gündeme Getirdi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Sanayi Esnafının Sorunlarını Gündeme Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği, Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi heyetini ağırladı. Toplantıda, Kuzey Kuşak Yolu'ndaki trafik yoğunluğu, temizlik eksiklikleri, nitelikli eleman yetersizliği ve kayısı üreticilerinin sorunları ele alındı. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın kalkınması için iş dünyası olarak birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi heyetini ağırladı. Kooperatif Başkanı Cevdet Özyalın ve yönetim kurulu üyeleri, MAGİNDER Başkanı Salih Karademir'i ziyaret ederek sanayi esnafının yaşadığı temel sorunları gündeme getirdi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında, sanayi bölgesinden geçen Kuzey Kuşak Yolu'nun oluşturduğu trafik yoğunluğu, temizlik eksiklikleri, nitelikli eleman yetersizliği ve kayısı üreticilerinin don ve deprem nedeniyle yaşadığı mağduriyetler ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'nın yeniden kalkınması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanımız Cevdet Özyalın ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya'nın sorunlarını çözmek için iş dünyası olarak birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kuşak Yolu'nun sanayi sitesinden geçmesinin hem trafik kazalarına yol açtığını hem de esnafı olumsuz etkilediğini ifade eden Karademir, yolun alternatif bir güzergahta planlanması için yerel yönetimlerden adım beklediklerini söyledi.

Sanayi sitesindeki temizlik sorunlarına da dikkat çeken Karademir, "Başkanımız bu konuda detaylı bilgi verdi. En kısa sürede bölgeyi ziyaret ederek esnafımızla birebir görüşeceğiz" ifadelerini kullandı

Tarım sektöründeki sorunlara da değinen Karademir, 6 Şubat depremi ve 12 Nisan'daki don afeti nedeniyle kayısı üreticisinin büyük zarar gördüğünü hatırlattı. "Devletimizin üreticimize destek olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda müjdeli bir açıklama bekliyoruz" dedi.

Sanayi sektöründe yaşanan nitelikli eleman sıkıntısına da vurgu yapan Karademir, meslek liselerinin iki yıla indirilmesi yönündeki çalışmaları takip ettiklerini belirterek, gençlerin sanayiye kazandırılmasıyla bu açığın giderilebileceğini kaydetti.

Özsan Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cevdet Özyalın ise MAGİNDER'e ev sahipliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Malatya'nın sorunlarını gündemde tutmanız bizler için çok kıymetli. 6 Şubat depreminden sonra Malatya'yı terk etmeyip bu şehirde kalan tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Malatya'yı hep birlikte ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.