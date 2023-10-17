KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaş ve muhtarlara 'Yerinde Dönüşüm Projesi' anlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da ' Yerinde Dönüşüm Projesi' toplantısı yapıldı. Toplantıya, müteahhitler, mühendisler, vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Şahin, yerinde dönüşümden bahsederek, şehirlerin sosyolojik, kültürel ve demografik yapısını korumak, komşuluk ilişkilerini canlı tutmak istediklerini söyledi. Şahin, şehir merkezlerinden enkazlar kalktıktan sonra terkedilmiş parsellerin bomboş kalmaması için yerinde dönüşümün önemli olduğunu, devletin vatandaşına desteğiyle beraber yerinde dönüşümün önemini vurgulamak istediklerini dile getirdi.

Şahin, 6 Ekim tarihinde yayınlanan kararla beraber, 500 bin artı 500 bin lira hibe ve kredi tutarlarının 750 bin artı 750 bin, yani 1,5 milyon liraya güncellendiğini anlattı. Şahin, kararla birlikte devletin dünyada eşine, benzerine rastlanılmamış bir devlet örneği gösterdiğini kaydederek, Bunun sizler tarafından bir avantaja çevrilmesini, sizleri de çok fazla ekonomik zorluğa itmeden bu buhrandan bir an önce çıkarak yaraların sarılmasını bekliyor ve temenni ediyoruz diye konuştu.

Şahin, yerinde dönüşümün e-devlet kapısı üzerinden vatandaşın arama motoruna 'yerinde dönüşüm' yazdığında çıkan başvuru platformunda başlayan bir işlem silsilesi olduğunu belirterek, başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

Toplantı, projeyle ilgili soru- cevapla devam etti. (DHA)