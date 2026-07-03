Malatya'da yaş kayısı ihracatı başladı

Malatya'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte toplanan yaş kayısılar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Malatya'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte bahçelerden toplanan yaş kayısıların ihracatı başladı. İşletmelerde kalite standartlarına göre sınıflandırılan ürünler, soğuk zincir sistemiyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok Uzak Doğu ülkesine gönderiliyor.

İhracat süreci ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaklaşık bir hafta önce Kale ilçesi Zeydan Mahallesi'nde düzenlenen ilk hasat programıyla sezonu başlattıklarını hatırlatarak, bugün ise yaş kayısının ihracata hazırlanma sürecini kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don felaketine rağmen üreticilerin ve ihracatçıların yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Özcan, "Tarladan sofraya uzanan süreçte büyük bir emek var. Hasat sezonunun üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ürünlerimiz işletmelerde kalite kontrollerinden geçirilerek alıcı firmaların taleplerine uygun şekilde paketleniyor ve ihracata gönderiliyor" ifadelerini kullandı

Bu yıl hem yaş hem de kuru kayısı ihracatında ekonomik anlamda beklenen seviyelere ulaşmanın zor olduğunu belirten Özcan, üreticilerin son yıllarda zirai don, dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle ciddi zarar gördüğünü kaydetti. Malatya kayısısının kalite bakımından dünyanın en önemli ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Özcan, "Coğrafi işaretli Malatya kayısısı lezzeti, besin değeri ve kalitesiyle uluslararası pazarlarda önemli bir yere sahip. Bu yıl kalite açısından alıcı firmaların yine gözdesi olacağına inanıyoruz" dedi.

İhracat sevkiyatlarının birkaç gün önce başladığını aktaran Özcan, dünyanın birçok ülkesine ürün gönderdiklerini belirterek, "Bu yıl sezon yaklaşık bir hafta gecikmeli başladı. Yaş kayısı ihracatının ağustos ayının sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Ardından kuru kayısı sezonu başlayacak" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Mahmut Bak da yaş kayısı ihracatının başladığını belirterek, ürünlerin başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini, ihracat sürecinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı