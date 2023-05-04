Malatya'da vatandaşların ekmek ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ekmek dağıtımına devam ediyor.

MEGSAŞ tarafından günlük olarak üretimi yapılan yaklaşık 300 bin civarında ekmek, Kızılay, AFAD, BELSOS ve yardım kuruluşlarının dağıtımıyla birlikte MEGSAŞ'a ait olan 10 büfeden de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ekmek üretimi hakkında açıklamalarda bulunan MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı, "Öncelikle 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden dolayı şehrimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böylesine bir felaketi göstermesin. Deprem felaketinin ardından MEGSAŞ olarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla kişi başı 4 ekmek olacak şekilde ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Malatya'nın 10 noktasında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gelincik Tepe, Tandoğan, Yeşilyurt Gedik, Çöşnük, Onbin Konutlar, Yeşiltepe, Paşa Köşkü, Eski Malatya Alacakapı, TOKİ Beydağı ve MEGSAŞ Ekmek Fabrikası Taştepe büfelerimizde vatandaşlarımız ücretsiz ekmek temin edebiliyorlar. Vatandaşımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Depremden bu yana vatandaşlarımızın ekmek sıkıntısı yaşamamaları için personellerimiz gecesini gündüzüne katarak, çalışmalarını sürdürmektedirler. 6 Şubat depreminden bugüne kadar vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını MEGSAŞ olarak karşılarken ayrıca yemek dağıtımı yapan Kızılay, AFAD, BELSOS ve diğer yardım kuruluşlarına da ürettiğimiz ekmekleri ulaştırıyoruz. MEGSAŞ ve diğer kuruluşlarla birlikte yaklaşık 300 bin ekmek dağıtımı yapıyoruz" dedi. - MALATYA