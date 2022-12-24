Malatya'da sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon
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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi imzası atıldı.
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi imzası atıldı.
İl Sağlık Müdürü Erhan Berk tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın girişimiyle Ziraat Bankası A. Ş arasında 3 yıl boyunca sürecek maaş promosyonu revize edilmiştir. Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası'ndan maaş alan personelimiz, maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacaktır" dedi. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi