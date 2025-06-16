Malatya'da Lavanta Üretimi İle Tarıma Örnek Oluyorlar

Malatya'da Lavanta Üretimi İle Tarıma Örnek Oluyorlar
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde İlhan ve Cemile Önal çifti, 40 dönümlük arazide lavanta üretimi yaparak hem tarıma katkı sağlıyor hem de gençlere örnek olmaya çalışıyor. Üçüncü hasatlarını alan çift, lavanta yağını çıkararak satış yapmayı hedefliyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İlhan ve Cemile Önal çifti, internette gördükleri lavanta bahçelerinden etkilenerek lavanta üretimine başladı. Yaklaşık 40 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla üretime başlayan çift, lavantaların yağını çıkartarak satışa sunmak için yoğun çaba harcıyor.

Kotangölü Mahallesi'nde 4 yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım. Eşimle birlikte 40 dönümlük arazimizde lavanta üretimine başladık. Kendi imkanlarımızla üretim yapıyoruz. Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" dedi.

Üçüncü hasat dönemini yaşadıklarını ifade eden Cemile Önal ise "İlerleyen yaşımıza rağmen eşimle birlikte üretmek için mücadele ediyoruz. Ülkenin kalkınmasında tarımın önemi büyük inşallah gençlerimize örnek oluruz" ifadelerini kullandı

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da 3 yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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