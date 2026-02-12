Malatya'da kuru kayısı ihracatında yeni sezondan beklenti yüksek

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı ve geçen yıl yaşanan zirai dondan etkilenen Malatya'da, bu yıl üretim ve ihracatta toparlanma bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2025'te yaşanan zirai dona rağmen istedikleri ihracat hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

Mevsim şartlarının normal seyretmesiyle beraber kayısıda beklentilerin gerçekleşeceğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Önemli bir mahsul bekliyoruz. Henüz daha riskleri atlatmış değiliz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli gıda fuarlarından biri olan Dubai'de gerçekleşen fuara da katılım sağladık. Burada da özellikle nisan ayında yaşadığımız zirai donun olumsuz etkilerinin yansımalarını hem yerinde tahlil ettik hem de ithalatçı firmaların 2026'da Malatya ile ilgili beklentilerini gördük. Malatya kayısısı ile ilgili de yaşanan olumsuzlukların pazar payıyla ilgili bize getireceği sonuçları tahlil edebildik. Malatya kayısısıyla ilgili pazar kayıplarının yaşanacağını düşünmüyoruz. Mutlaka bundan sonra üretimde rakiplerimizin olduğunu, üretim maliyetlerinin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini, üretim kalitesinin artırılması ve ambalajda yeni metotlara geçilmesi hususunda ithalatçı firmaların tüketicilere cevap verebileceğimiz her türlü altyapıyı kurmamız gerektiğini de burada görmüş olduk."

"İhracatta yeni kapılar aralanacak"

Malatya kayısısının dünyada önemli bir pazarı bulunduğunu ifade eden Özcan, beklentileri karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Yağışların şu an için olumlu yönde seyrettiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"2026'da ilkbahar geç donları ve risklerin azaldığını görünce mahsulün de önümüzdeki yıla yetecek kadar bir üretim gerçekleştirirsek Malatya kayısının yine dünya pazarlarındaki bu bütün olumsuz etkileri ortadan kaldırıp yine 100 bin ton ihracat yapabilecek, 750 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilecek konumda olduğunu gördük. Şimdi tamamen yeni mahsüle odaklandık. Mahsulde herhangi bir sıkıntı yaşamazsak inşallah 100 bin ton ihracat hedefi ve 750 milyon dolar gelire odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. İhracatta yeni kapılar aralanacak. 2025 yılının yarattığı olumsuz etkiler de ortadan kalkmış olacak. Malatya Türkiye'nin kuru meyve ihracatında yine yüzde 25'lik dilimi gerçekleştirmeye kendisini hazırlamış durumda."