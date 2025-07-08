Malatya'da Kuru Kayısı İhracatı Düşüşte: Miktar ve Gelir Azalıyor

Malatya'da Kuru Kayısı İhracatı Düşüşte: Miktar ve Gelir Azalıyor
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2025 yılının ilk yarısında Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatı, zirai don nedeniyle hem miktar hem de gelir bazında geriledi. Birim fiyat 7 dolara yaklaşmasına rağmen, ihracat geliri düştü.

Malatya'dan yapılan kuru kayısı ihracatı 2025 yılının ilk yarısında geçen yıla göre hem miktar hem gelir bazında geriledi. Zirai don nedeniyle ürün miktarı azalırken, birim fiyat 7 dolara yaklaştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, kuru kayısı sektörünün 2025 yılı Haziran ayı ile yılın ilk yarısına dair dış ticaret verilerini içeren raporu yayımladı.

Rapora göre, 2025 yılı Haziran ayında Türkiye genelinden 2 bin 581 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bu miktar, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 16'lık bir düşüşe işaret etti. Ancak birim ihraç fiyatının 6,92 dolar seviyesinde gerçekleşmesi sayesinde ihracat geliri geçen yılki yaklaşık 18 milyon dolar seviyesini korudu.

2025 yılı ilk yarısında ise (Ocak-Haziran) kuru kayısı ihracatı 30 bin 521 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre bin tonluk bir azalma yaşanırken, birim ihracat fiyatı da 5,07 dolara gerileyerek önceki yılki 5,64 dolarlık seviyenin altında kaldı. Bu düşüşler sonucunda, 2024 yılı ilk yarısında elde edilen 187 milyon dolarlık ihracat geliri, 2025 yılının aynı döneminde 153 milyon dolara geriledi.

Raporda, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde yaşanan zirai don olayının ürün miktarını düşürürken, birim fiyatın 7 dolar seviyesine çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Malatya ekonomisinin lokomotif sektörü olarak değerlendirilen kuru kayısıda, bu yıl yaşanan üretim ve fiyat dengesizliği, ihracat performansına olumsuz yansıdı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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