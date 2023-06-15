Malatya'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine çoban çantası ve hayvan çadırı dağıtıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştiricilere çoban çantası ve hayvan çadırı dağıtıldı. Etkinlik, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Çayır, Mera Islah ve Angajman Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde yetiştiricilere çoban çantası ve hayvan çadırı dağıtıldı.

Etkinlik, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Çayır, Mera Islah ve Angajman Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, veteriner hekimler Murat Hakverdi ve Mehmet Özhan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, 50 metrekare hayvan çadırı, suluk-yemlik ve çoban çantası dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Karaca, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülke ekonomisi için önemli ve özel bir yere sahip oluğunu belirterek, toplam et üretimin yaklaşık yüzde 25'inin küçükbaş hayvanlardan karşılandığını söyledi.

Karaca, süt ve deri üretiminde de önemli ekonomik değere sahip olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ilçede yaygınlaşarak gelişmesi için çiftçilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.