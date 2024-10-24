Malatya'da Kayısı Çekirdeği İhracatıyla 10 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, kayısı çekirdeğinden elde edilen gelir kent ekonomisine katkı sağladı.

Eylül ayında kayısı çekirdeğinden 880 ton ihracat karşılığında 2 milyon 360 bin dolar girdi sağlandı.

İç ve dış piyasada daha çok çerezlik olarak tüketilen kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı çekirdeği ihracatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Kayısının meyvesi ve çekirdeğiyle ihracat ürünü olduğuna dikkati çeken Özcan, kayısıdan elde edilen döviz girdisini artırmak için çabaladıklarını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar 5 bin ton ihracat hedefleniyor

Ağustos ayında 438 ton kayısı çekirdeği ihraç edildiğini hatırlatan Özcan, "Eylül ayında 880 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptık. Geçen yıla göre, bu yıl kayısı çekirdeği ihracatında hem miktar hem de daha fazla gelir elde etme hususunda önemli bir mesafe aldık. Yılın 9 ayında 3 bin 354 ton çekirdek ihraç ederek karşılığında 10 milyon dolarlık gelir elde ettik." dedi.

Son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığını ve kayısı çekirdeği içinin üretim maliyetlerinin karşılanmasında üretici için önemli bir gelir olduğuna kaydeden Özcan, "Üretici kayısı çekirdeğinden önemli bir gelir elde ederek, maliyet kalemlerini düşürmekte. Yıl sonu kayısı çekirdeği ihracatını 5 bin tonla tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3 ay 1500 tonun üzerinde ihracat hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.