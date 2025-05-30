Malatya'da İnşaat Sektörünün Sorunları Görüşüldü

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ve yönetimi, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir'i ziyaret etti. Ziyarette, şehirdeki inşaat sektörünün temel sorunları masaya yatırıldı. Beton fiyatlarındaki fahiş artış, yerinde dönüşümde yaşanan gecikmeler ve KDV oranlarının yüksekliği ele alındı.

Ziyarette konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'da hazır beton fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini belirtti. Betonun metreküp fiyatının 3 bin TL'yi aştığını ifade eden Karademir, Türkiye genelinde bu fiyatın ortalama bin 800 TL civarında olduğunu hatırlattı.

Karademir, "Taş ocaklarında 150 TL'ye satılan agrega, piyasada 500 TL'ye kadar çıkıyor. Bu bir fırsatçılıktır. Savcılarımızı ve ilgili kurumları göreve davet ediyoruz" dedi. Karademir ayrıca yerinde dönüşüm projelerinde uygulanan KDV oranlarının yüksekliğine dikkat çekti.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise Malatya'nın deprem sonrası süreçte diğer illerin gerisinde bırakıldığını söyledi. Esen, "Adıyaman'da 16 bin, Kahramanmaraş'ta 10 binden fazla yerinde dönüşüm başvurusu onaylandı. Malatya'da bu sayı sadece 6 bin 500. 2023 yılında onaylanan başvuru sayısı yalnızca 188. Malatya sahipsiz değil ama artık zaman kaybedemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm başvurularının 30 Haziran itibariyle sona ereceğini hatırlatan Esen, sürenin uzatılmaması durumunda vatandaşların kredi ve hibe desteklerinden mahrum kalacağı uyarısında bulundu. Esen, Malatya'daki ağır bürokratik süreçlerin yatırımcıyı caydırdığını da vurguladı.

Beton santrali kurmak isteyen yatırımcıların ruhsat sürecinde 4 ay beklemek zorunda kaldığını ifade eden Esen, "Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için bürokratik engeller kaldırılmalı, fırsatçılığa karşı etkili denetimler yapılmalı" diye konuştu - MALATYA