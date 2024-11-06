Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Düzenlendi

Malatya'da İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği eğitim programında, ihracat süreçleri ve devlet destekleri hakkında bilgiler verildi. Malatya'nın ihracat potansiyelini artırmak için yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Ticaret Bakanlığı ortaklığında "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, "İş dünyası olarak üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz, sorumluluğumuzun farkındayız. Şartlar ne olursa olsun, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, "Ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yönüyle döviz girdisi sağlanmasına ve sanayileşmeye sağladığı katkılarla Malatya'mız, bölgemizin çekim merkezi konumundadır. Şehrimizin sahip olduğu bu stratejik konumun farkındayız. Bu nedenle, hedefimiz ihracatçı üyelerimizin sayılarının artması. Üyelerimizin yeni pazarlar bulmaları, ihracat kapasiteleriniz artırmaları ve ihracat yapmayan üyelerimizin de ihracata yönelmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda Odamızda kurduğumuz Dış Ticaret Birimi aktif bir şekilde çalışıyor. Gerek odamızda düzenlediğimiz ihracat eğitimleri, gerekse URGE projeleri ile şehrimizin ihracatı her geçen yıl artıyor. Deprem öncesinde yıllık 455 Milyon dolar olan ihracatımız, depremin etkisiyle 2023'te yüzde 13 düşüşle 392 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak, ihracatımızın yeniden ivme kazandığını söyleyebilirim. Hemen rakamlarla ifade etmek isterim. 2024'ün ilk 10 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 9,6 artışla 347 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"İş dünyası olarak üretim ve ihracatın ülke ekonomisi için ne anlama geldiğini biliyoruz, sorumluluğumuzun farkındayız" diyen İlhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Şartlar ne olursa olsun, üretmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ana ihracat kalemi kuru kayısı olsa da farklı sektörlerde ihracat yapan firmalarımız da var. Küresel ihracatın daraldığı bu dönemde inovatif ve yüksek katma değerli ürünleri ihracat kalemlerimize katmamız kaçınılmaz. Yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek firmaların sayılarını arttırmamız gerekiyor. Sanayiciler olarak en zayıf olduğumuz alanın, yenilikçi buluş, inovasyon kapasitesi ve AR-GE kültürü olduğunun farkındayız. Bugünkü eğitimlerin bu anlamda şehrimiz ihracat kültürüne önemli bir katkı sunacağına gönülden inanıyoruz. Sanayimiz için önemli bir konu olan Yeşil Mutabakat konusuna da değinmeden geçmek istemiyorum. Zaman daralıyor. 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak olan Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. Bugünkü eğitimler arasında Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği konusu da var. Sanayicilerimizin bu eğitimi kaçırmamalarını diliyorum."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak da birer konuşma yaptı. Konuşmalarda eğitimin faaliyetlerinin önemine vurgu yapıldı. Konuşmaların ardından Ticaret Bakanlığı Uzmanları tarafından TSO üyelerine sunum gerçekleştirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.