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Malatya'da Deprem Konutları Kira Fiyatlarını Düşürdü

Malatya'da Deprem Konutları Kira Fiyatlarını Düşürdü
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Malatya'da TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutlarının teslimi sonrası kira fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, emlak sektöründe 2023 yılı itibarıyla hareketlilik beklediklerini belirtti.

Malatya'da, yapımı tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimlerinin ardından kira fiyatlarında büyük düşüş yaşandığını belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yeni yılda emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

Malatya'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen yaklaşık 19 bin konut 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarını düşürdü. 2025 yılında tamamlanması beklenen yeni çarşı ile kalıcı konutlardaki teslimatlar ile birlikte emlak sektöründe büyük bir hareketlilik beklediklerini aktaran Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kira fiyatlarında ise çok daha fazla düşüşlerin yaşanacağını söyledi.

Kentte bin dolayında ilana çıkan kiralık dairenin bulunduğunu ifade eden Özgül, 30-35 bin TL'ye varan kira fiyatlarının son dönemlerde 8 ila 13 bin TL bandında seyrettiğini belirtti.

Özgül, 2025 yılında kira fiyatlarındaki düşüşün süreceğini de kaydederek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanarak kurası çekilen konutların kira fiyatlarında bir dengelemeyi sağlayacağını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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