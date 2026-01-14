Cezaevi lojmanlarından üretime

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde cezaevi personeli eşleri Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarla hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Akçadağ'da Halk Eğitim Merkezi'nde ve merkez tarafından ilçedeki cezaevi lojmanlarında düzenlenen kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Toplamda 40'a yakın kursiyerin eğitim gördüğü kurslarda çocuk kıyafetleri, yelek, pijama ve çeşitli tekstil ürünleri üretiliyor. Üretimde eski kıyafetler ve kumaş artıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Berna Günay, "Kursiyerlerimizin özgüvenlerini artırmak ve ailelerine hem maddi hem manevi destek sağlamalarını istiyorum. Kursiyerlerimiz çocuk kıyafetlerinden yelek ve pijamalara, fantezi giysilere kadar üretim yapıyor. Üretimde eski kıyafetleri ve kumaş artıklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Vahide Demirhan ise "Ailemin bütçesine katkı sağlamak ve kendimi geliştirmek için buradayım. Kendi ürettiğim ürünleri çocuklarıma giydirmekten büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Özlem Yılmaz da, "Burada ailemize ve çocuklarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Kiloyla kumaş alıyoruz, eski kıyafetleri dönüştürüyoruz. Hocamız bize gösteriyor ve eşlik ediyor. Diktiğimiz ürünlerden çok memnunuz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Teknoloji Öğretmeni Tülay Arı ise kursun kursiyerlere psikolojik, ekonomik ve kültürel açıdan katkı sağladığını belirterek, "Kursiyerlerimiz burada meslek öğreniyor, yeteneklerini geliştiriyor ve ürettikleri ürünleri sipariş doğrultusunda satışa sunabiliyorlar. Şu anda dört-beş kursiyerimiz aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde pijama, etek ve pantolon üretimi yapıyor" diye konuştu. - MALATYA