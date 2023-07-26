Malatya'da Buğday Hasadının Ardından Bulgur Üretimi Başladı

Malatya'da buğday hasadının tamamlanmasının ardından bulgur üretimi için kazanlar kaynamaya başladı. Bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra ise değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor. Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde de yeni sezon kışlık bulgurlar kazanlar kurulurken, vatandaşlar asırlık bir geleneği sürdürmenin heyecanını yaşıyor.

Malatya'da buğday hasadının ardından kışlık bulgur için kazanlar kaynamaya başladı.

Malatya'da kent genelinde büyük oranda tamamlanan buğday hasadının ardından yöresel adıyla 'hedik' olarak bilinen bulgur için kollar sıvandı. Kentte her yıl buğday hasadının tamamlanmasının ardından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar devam eden sezonda kazanlarda kaynatılan bulgurluk buğday önce kurutuluyor, daha sonra ise değirmende öğütülerek bulgur haline getiriliyor.

Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi'nde de yeni sezon kışlık bulgurlar kazanlar kurulurken, vatandaşlar asırlık bir geleneği sürdürmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. - MALATYA