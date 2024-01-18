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Malatya'da Battalgazi Yeniköy Sanayi Alanı Kararlaştırıldı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir bölge, 'Battalgazi Yeniköy Sanayi' alanı olarak belirlendi. Ayrıca, Afyonkarahisar ve Denizli sınırlarındaki alan 'Akdağ Milli Parkı' olarak ilan edildi. Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım işinin gerçekleştirilmesi için güzergahtaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Malatya'da bir bölgenin "Battalgazi Yeniköy Sanayi" alanı olması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir bölge "Battalgazi Yeniköy Sanayi" alanı olarak belirlendi.

Öte yandan, Afyonkarahisar ve Denizli sınırları içerisinde bulunan alanın "Akdağ Milli Parkı" olması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Sulaması Projesi kapsamındaki Hatay-Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım işinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergahtaki taşınmazların, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Yeniköy Malatya Hatay Çevre Yerel Haberler Ekonomi Haberler

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