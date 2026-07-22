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Malatya'da 500 ton nohut rekoltesi bekleniyor

Malatya'da 500 ton nohut rekoltesi bekleniyor
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Malatya'da 4 bin 430 dekarlık alanda ekilen nohutta hasat başladı. Proje kapsamında 139 üreticiye hibe tohum dağıtıldı, sezon sonunda yaklaşık 500 ton rekolte bekleniyor.

Malatya'da 4 bin 430 dekarlık alanda ekimi yapılan nohutta hasat başladı. Sezon sonunda yaklaşık 500 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nohut Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında Malatya genelinde 139 üreticiye, yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılanan toplam 69 bin 475 kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlarla 4 bin 430 dekarlık alanda nohut ekimi gerçekleştirilirken, hasat sonunda yaklaşık 500 ton rekolte bekleniyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, tarımsal üretimin artırılması, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen projelerin sürdürüldüğü belirtilerek, " İlimiz genelinde 139 üreticimize, yüzde 75'i Bakanlığımız tarafından hibe destekli olmak üzere toplam 69.475 kilogram sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlarla 4.430 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirilirken, hasat sonunda yaklaşık 500 ton ürün elde edilmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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